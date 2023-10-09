Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева и Максим Галкин* стали флагманами беглых артистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ, СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ И АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА И АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

В минувшие выходные обострился палестино-израильский конфликт. Действия радикальных представителей ХАМАС после вторжения на Святую землю вынудили правительство Беньямина Нетаньяху объявить в стране военное положение.

Фактически в состоянии войны оказались и некоторые российские звезды, которые после начала специальной военной операции сбежали из страны в поисках нового дома. Неожиданно их риторика с миролюбивой сменилась на воинствующую.

Алла Пугачева стала флагманом беглых звезд. Народная артистка СССР пока что хранит молчание и никак не комментирует чрезвычайную ситуацию на новой родине. Не исключено, что она уже покинула Израиль.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

На появившейся в социальных сетях фотографии из аэропорта Израиля также был замечателен некто, похожий на Максима Галкина*. Однако сегодня юморист вышел на связь и заявил, что не собирается покидать страну. При этом он однозначно поддержал боевые действия, инициированные израильскими властями.

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Еще один иностранный агент Андрей Макаревич*, всю дорогу критикующий СВО, на сей раз выступил с воинствующим заявлением и поддержал армию Израиля. При этом сам рокер успел покинуть Святую землю.

Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актер Анатолий Белый тоже выразил поддержку своей исторической родине. Он написал в социальных сетях, что Израиль победит. Кстати, год назад артист заявил, что готов отправить своих детей в армию, но старшему наследнику звезды пока только 16 лет.

Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Примечательно, что бард и юморист Семен Слепаков*, также сбежавший из России в Израиль на фоне СВО, продолжает хранить молчание. Меж тем, боевые действия на Святой земле идут уже третий день.

Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

*Признаны иноагентами в РФ
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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