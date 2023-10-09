Сбежавший Галкин* сделал заявление о третьем гражданстве и отправке на фронт

Накануне появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* якобы спешно покинули Израиль. Признанный иноагентом пятый муж Примадонны выступил с заявлением, чтобы развеять слухи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



"Мы в эти горестные для Израиля дни остаемся здесь, и даже не рассматривали возможности куда-то уехать, – заверил иноагент. – Хотя возможность есть. Аэропорт имени Бен-Гуриона открыт, авиакомпания "ЭльАль" продолжает выполнять полеты".

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули Отчизну. Так Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

Как пояснил Галкин*, у них есть и другие паспорта:

"Мы уехали в Израиль, хотя у нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран. Но мы выбрали Израиль, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Тем более, что я по маме еврей".

Напомним, несколько лет назад звездная пара получила кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря дом за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства. Сразу после покупки Пугачева и Галкин* подали все необходимые документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов Кипра – и через три месяца стали обладателями гражданства.

Галкина* часто спрашивают, почему он не служит в армии и не защищает любимый Израиль.

"Если бы служил в армии Израиля и если бы у меня были хоть какие-то основания, чтобы я мог пойти защищать Израиль, я был пошел. Но у меня есть другая возможность поддержать страну – например, буду сдавать кровь и помогать", – ответил иноагент.

*Внесен Минюстом в список иноагентов