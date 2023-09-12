Она моя: заматеревший Галкин* расстроил свадьбу Пугачевой с 26-летним фаворитом

Она моя: заматеревший Галкин* расстроил свадьбу Пугачевой с 26-летним фаворитом
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сегодня у певицы мог бы быть другой муж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Все помнят Сергея Савина как самого красивого участника телепроекта "Фактор А". Он не только победил там в 2011 году, но и стал фаворитом самой Аллы Пугачевой! Народная артистка взялась продюсировать талантливого провинциального паренька. Он говорит, что если бы был чуть увереннее в себе, то сегодня мог бы являться очередным мужем певицы вместо Максима Галкина*.

"Когда мы познакомились, Алла Борисовна еще не была в пятый раз замужем, и юридически могла поставить штамп в паспорте кого угодно, – рассказал Сергей Савин "Утро.ру" на фестивале театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске. – Брак она зарегистрировала только 23 декабря 2011 года. И, наверное, будь у меня больше смелости и уверенности, я бы мог стать ее очередным и самым молодым супругом".

Получается, что Галкин*, который в 2011 году был уже заматеревший (35 лет!), расстроил свадьбу Примадонны с 26-летним тогда пареньком...

Cергей Савин сегодня. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, что Галкин* познакомился с Пугачевой в июле 2001 года на "Славянском базаре в Витебске". У него там был первый сольный концерт, а Примадонна возглавляла жюри конкурса молодых исполнителей. 

*Признан Минюстом иностранным агентом

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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