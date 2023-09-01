"Возьми меня с собой": молодой фаворит обратился к живущей в Израиле Пугачевой

"Возьми меня с собой": молодой фаворит обратился к живущей в Израиле Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Красавец рассказал об отношении к уехавшей Примадонне

Все помнят Сергея Савина как самого красивого участника телепроекта "Фактор А". Он не только победил там в 2011 году, но и стал фаворитом самой Аллы Пугачевой! Народная артистка взялась продюсировать талантливого провинциального паренька. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но в мае 2022 года Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. А Сергей Савин патриотично остался в России. Только что он стал участником церемонии закрытия кинофестиваля "Волгоградский факел". И песню из репертуара Александр Маршала со словами "Возьми меня с собой" красавец-певец посвятил уехавшей звезде. Он словно обратился к Примадонне этой строчкой!..

"Конечно, я скучаю по Алле Борисовне, по этой мудрой, умной, тонко все чувствующей и понимающей певице, – признался Савин. – Я за многое ей благодарен и просто хочу, чтобы она была по-человечески счастлива, она заслужила, сделав для каждого из нас очень многое".

А на банкете по случаю закрытия фестиваля Савин исполнил хит Пугачевой "Отдыхай!" из телемюзикла "За двумя зайцами". В этом году ему исполняется 20 лет, и Савин таким образом отметил юбилей популярного фильма. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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