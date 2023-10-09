Похожую на Пугачеву и Галкина* пару заметили в аэропорту Израиля - фото

Звездная семейка возвращается в Россию?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Как известно, после начала специальной военной операции на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин* сбежали из России в Израиль, откуда уже принялись активно заниматься русофобией. Меж тем, пожить тихой, мирной жизнью на Святой земле у звездного семейства не получилось.

В минувшую субботу, 7 октября, обострился исторический палестино-израильский конфликт. Резкая эскалация привела к многочисленным жертвам, а власти Израиля впервые за 50 лет объявили в стране состояние войны. Максим Галкин* мгновенно переобулся, отказался от пацифистских взглядов и однозначно поддержал свою новую родину.

А уже на следующий день, 8 октября, предположительно, его вместе с Аллой Пугачевой заметили в аэропорту Израиля. Об этом сообщает телеканал "360". Фотографию похожих на звездою пару людей активно распространяют в социальных сетях.

Конечно, нельзя утверждать, что на снимке со стопроцентной вероятностью запечатлены именно Алла Пугачева и Максим Галкин*. Меж тем, комментаторы в социальных сетях в один голос иронизируют, мол неужели артисты решили-таки вернуться на родину, в Россию.

*В РФ признан иноагентом