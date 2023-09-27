Объявлено о триумфальном возвращении Пугачевой на российское ТВ

Киркоров и Орбакайте тоже появятся в шоу

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и детьми сбежала из России после начала СВО. Поселившись в Израиле, некогда обожаемая миллионами граждан заезда опустилась до абсолютно неуместных заявлений в адрес россиян.

Русофобию Примадонне отечественной эстрады многие фанаты не простили. Однако, будем честны, в нашей стране до сих пор есть люди, которые восхищаются творчеством Аллы Пугачевой настолько, что готовы закрыть глаза на ее политическую позицию.

Поэтому совсем не удивительно, что телевизионные продюсеры хотят возродить на отечественном ТВ шоу, в которых раньше блистала Примадонна. Похоже, она тоже согласна вернуться. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал общественный деятель Роман Худяков.

"Вот вы недовольны, что звезды разных взглядов возвращаются, а народу это нужно",

– процитировал политик обращение некого продюсера, чье имя отказался называть. По его словам, речь идет о возрождении на отечественном ТВ программы "Рождественские встречи Пугачевой".

Сама Алла Борисовна, как отметил общественный деятель, уже согласилась записать поздравление для россиян. Кроме того, в шоу могут появиться близкие к ней звезды: Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте.

К слову, добиться признания со стороны западного зрителя Алла Пугачева так и не смогла. Более того, посвященный ей спектакль вызвал негативную реакцию у зарубежной аудитории.