Скандал на на Лазурном Берегу

Аллу Пугачеву не зря называли Примадонной отечественной эстрады. В России она была звездной номер один и зачастую от ее настроения завесила карьера других артистов. Однако после бегства в Израиль на фоне СВО певица потеряла свое влияние.

Потеряла Алла Пугачева и огромное количество фанатов. Поклонники отвернулись от народной артистки СССР после того, как она опустилась до русофобских заявлений, закатив демарш против Минюста РФ, который признал иностранным агентом мужа звезды.

Так или иначе, даже участие в сомнительных шабашах для финансирования ВСУ не позволили Примадонне завоевать благосклонность западного зрителя. Более того, она, сама того не ведая, умудрилась разозлить зарубежную аудиторию.

Дело в том, что эстонский режиссер Рене Кирспуу решил организовать на Лазурном Берегу фестиваль "Летят журавли", названный в честь одноименного российского фильма, завоевавшего "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Режиссер запланировал спектакль "Айсберг", посвященный Алле Пугачевой, однако эта инициатива настолько разозлила западного зрителя, что люди буквально ополчились против деятеля культуры. Откажется ли он от своей идеи, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Аллу Пугачеву лишили последних денег в Израиле.