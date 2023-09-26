В сухонькой старушке в израильском магазине не сразу узнали 74-летнюю Пугачеву

В сухонькой старушке в израильском магазине не сразу узнали 74-летнюю Пугачеву
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как сейчас выглядит покинувшая родные палестины Примадонна

Район Питуах города Герцлия называют "сестрой Тель-Авива" или "израильской Рублевкой". Стоимость недвижимости тут, по самым скромным оценкам, составляет 6 миллионов долларов. Именно здесь второй год живет Алла Пугачева с семьей.

Пугачева и ее пятый муж-иноагент нередко летали в отпуск в Израиль и раньше. Здесь у родного брата главы семейства промоутера Дмитрия Галкина есть дом. Но супруг Примадонны арендовал отдельный особняк для своей семьи. И сегодня юморист любит кататься на велосипеде вместе с сыном Гарри неподалеку от нового дома – на пляже близ отеля "Даниель".

Но и Примадонна тоже не сидит в шикарном особняке затворницей. Это в Москве ей не давали прохода и она почти постоянно находилась в замке. А тут никому особенного и дела нет. Как говорят местные жители, знаменитая исполнительница  часто выходит на улицу без косметики, прогуливается, и даже посещает местные магазины. Правда, по словам соседей, в стоящей у кассы сухонькой старушке в парике, без грима и украшений не сразу можно узнать 74-летнюю звезду советской и российской эстрады.

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года многие звезды Отчизну. Так Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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