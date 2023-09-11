Как Пугачева: 63-летняя актриса Руденко о браке с классным в койке ровесником сына

Как Пугачева: 63-летняя актриса Руденко о браке с классным в койке ровесником сына
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Личная жизнь звезды театра им. Маяковского

У актрисы театра и кино Любови Руденко за плечами два официальных и один гражданский брак. Причем все мужья были младше ее, а последний – на целых 15 лет.

По словам Руденко, с ровесниками ей попросту скучно. "Мне важно, чтобы у человека был молодой дух, чтобы он не был уставшим от жизни, а я могла бы с ним тусоваться, ездить везде, плавать по три часа в море, – пояснила она. – К тому же мужчина может меня заинтересовать лишь в том случае, если он очень хорош в постели, и я забываю с ним обо всем". 

Так может, ей завести себе молодого парня? Вон у той же Пугачевой пятый муж младше на 27 лет! Он появился на свет в 1976 году, когда дочери Алле Борисовне было уже пять лет. 

"Я думаю, если так случится, то сын (40-летний актер Анатолий Руденко – Прим. ред.) поймет и не осудит меня в этом случае, – улыбается Руденко. – Он всегда рад, когда мне хорошо. Для него это самое главное". 

Стоит заметить, что Любовь Руденко уже бабушка – в 2012 году у нее родилась внучка Милена.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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