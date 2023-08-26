Актриса Руденко из-за усталости на работе посоветовала мужу завести любовницу

Актриса Руденко из-за усталости на работе посоветовала мужу завести любовницу
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Сил после съемок на супружеский долг не оставалось

Московский театр имени Вл. Маяковского открыл 101-й сезон. Для служащей здесь Любови Руденко он станет уже 43-м. Актриса верна этой легендарной сцене. И даже пожертвовала ради нее личной жизнью. В чем откровенно призналась корреспонденту "Утро.ру" на "Неделе нового российского кино", состоявшейся в Черноземье при поддержке культурной платформы "Арт-Окно".

Любовь Руденко уже два года не замужем. И больше пока не собирается. "Я отдала первому браку 23 года, – пояснила она. – Потом был год гражданского брака и два года еще одного официального. После этого решила, что нет ничего лучше, чем гостевой брак, когда люди сохраняют свою независимость. К тому же я привыкла быть одной, мне самой с собой очень комфортно и не бывает скучно".

Так совпало, что все мужья были моложе Руденко. "Первый муж (актер Кирилл Макеенко – Прим. ред.) – младше на три месяца, – рассказывает актриса. – Гражданский муж и последовавший за ним второй официальный были младше меня на 15 лет". 

63-летняя Руденко заверяет, что до сих пор чувствует себя молодой женщиной, поэтому с ровесниками ей просто скучно. "Мне важно, чтобы у человека был молодой дух, чтобы он не был уставшим от жизни, а я могла бы с ним тусоваться, ездить везде, плавать по три часа в море", – улыбается звезда. 

Стать четвертым мужем Любови Николаевны будет не так просто, ведь у нее есть особая теория на этот счет.

"Мужчина может заинтересовать женщину лишь в трех случаях, – пояснила актриса. – Во-первых, если он безумно талантливый актер или музыкант и является кумиром для нее. Во-вторых, если способен решить все материальные потребности женщины. В-третьих, если он очень хорош в сексе и я забываю с ним обо всем". 

Кстати, в первом браке именно из-за отказа в исполнении супружеских обязанностей у Любови Руденко возник кризис. "Я тогда очень много работала -  снималась сразу в восьми проектах! – и домой приезжала уставшая, как собака, – вспоминает актриса. – Муж при этом работал через пень колоду и не особо утруждался. А я был такая измотанная, что с ужасом думала, как муж будет от меня еще чего-то хотеть, помимо того, что я зарабатываю для семьи деньги и убираю квартиру. Слава Богу, хотя бы еду готовил свекор".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Поэтому мужу я разрешила завести кого-нибудь, с кем он мог бы получать все, что хочет. Но только так, чтобы я не знала. Правда, он в итоге так и не завел любовницу – любил меня, наверное", – улыбается красавица-актриса.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Перестали звать куда-либо": обнищавшую звезду "Универа" оклеветали

Актер, сыгравший ботаника в известном сериале, стал заложником одной роли

Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию

Антироссийская риторика захватывает Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей