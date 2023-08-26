Актриса Руденко из-за усталости на работе посоветовала мужу завести любовницу

Сил после съемок на супружеский долг не оставалось

Московский театр имени Вл. Маяковского открыл 101-й сезон. Для служащей здесь Любови Руденко он станет уже 43-м. Актриса верна этой легендарной сцене. И даже пожертвовала ради нее личной жизнью. В чем откровенно призналась корреспонденту "Утро.ру" на "Неделе нового российского кино", состоявшейся в Черноземье при поддержке культурной платформы "Арт-Окно".

Любовь Руденко уже два года не замужем. И больше пока не собирается. "Я отдала первому браку 23 года, – пояснила она. – Потом был год гражданского брака и два года еще одного официального. После этого решила, что нет ничего лучше, чем гостевой брак, когда люди сохраняют свою независимость. К тому же я привыкла быть одной, мне самой с собой очень комфортно и не бывает скучно".

Так совпало, что все мужья были моложе Руденко. "Первый муж (актер Кирилл Макеенко – Прим. ред.) – младше на три месяца, – рассказывает актриса. – Гражданский муж и последовавший за ним второй официальный были младше меня на 15 лет".

63-летняя Руденко заверяет, что до сих пор чувствует себя молодой женщиной, поэтому с ровесниками ей просто скучно. "Мне важно, чтобы у человека был молодой дух, чтобы он не был уставшим от жизни, а я могла бы с ним тусоваться, ездить везде, плавать по три часа в море", – улыбается звезда.

Стать четвертым мужем Любови Николаевны будет не так просто, ведь у нее есть особая теория на этот счет.

"Мужчина может заинтересовать женщину лишь в трех случаях, – пояснила актриса. – Во-первых, если он безумно талантливый актер или музыкант и является кумиром для нее. Во-вторых, если способен решить все материальные потребности женщины. В-третьих, если он очень хорош в сексе и я забываю с ним обо всем".

Кстати, в первом браке именно из-за отказа в исполнении супружеских обязанностей у Любови Руденко возник кризис. "Я тогда очень много работала - снималась сразу в восьми проектах! – и домой приезжала уставшая, как собака, – вспоминает актриса. – Муж при этом работал через пень колоду и не особо утруждался. А я был такая измотанная, что с ужасом думала, как муж будет от меня еще чего-то хотеть, помимо того, что я зарабатываю для семьи деньги и убираю квартиру. Слава Богу, хотя бы еду готовил свекор".

"Поэтому мужу я разрешила завести кого-нибудь, с кем он мог бы получать все, что хочет. Но только так, чтобы я не знала. Правда, он в итоге так и не завел любовницу – любил меня, наверное", – улыбается красавица-актриса.