Харитонов из сериала "Паутина" объяснил проживание жены за две тысячи километров

Харитонов из сериала "Паутина" объяснил проживание жены за две тысячи километров
Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как актер справляется с разлукой

За плечами 55-летнего Олега Харитонова десятки ролей в театре и кино. Но многие его по-прежнему ассоциируют с оперуполномоченным Федором Тумановым из сериала "Паутина".

В четвертом сезона этой многосерийной ленты снялась и супруга актера – Светлана. О личной жизни артист откровенно рассказал корреспонденту "Утро.ру" на "Неделе нового российского кино", которую продюсер Сергей Новожилов совместно с культурной платформой "Арт-Окно" проводит в городах Черноземья.

У Олега Харитонова четверо детей – 14-летний Роман, 9-летний Федор, 5-летний Евграфий и 11-летняя Варвара. Но, как признался актер, несколько лет они с матерью жили почти за две тысячи километров от него. "Под Туапсе есть хутор Папоротный, где я купил дом, в котором у каждого члена семьи было по комнате, – сообщил Харитонов. – И семья около четырех лет жила там, а я – в Москве. Там очень хорошо – горы, чистейший воздух, вкуснейшие продукты, хорошая вода. Как в Швейцарии! Дети там ходили в школу, а в Москву и в Питер приезжали отдыхать и встречаться со мной".

Олег не видит никакой проблемы в том, что жену видел в это время только наездами.

"Это очень полезно для супружеский отношений, поскольку можно понять, насколько они тебе дороги", – пояснил актер.

И с интимной жизнью никаких проблем не возникало. "Мы вполне удовлетворяем друг друга, – признался Олег. – Никаких измен не было, потому что они невозможны, если человек тебе дорог. Ты понимаешь, что это твоя опора. К тому же женщины вне брака, по моему убеждению, нужны только тем мужчинам, у которых много боли внутри. А у меня с этим все в порядке". 

Но уже второй год семья Харитонова живет в Петербурге в четырехкомнатной квартирой вместе с матерью Олега. "Они побыли на хуторе, напитались природой, узнали деревенскую жизнь, а теперь узнают и городскую – с Эрмитажем, с театрами, – пояснил актер. – А до Питера еще успели пожить и в Москве, и на даче в Подмосковье. Правда, каждый раз детям приходится менять школу и друзей, но в этом нет проблемы – у меня очень свободные и хорошо адаптированные наследники". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В НАТО предложили Зеленскому поторговать территориями Украины

Иначе Киев ждет судьба императорской Японии в 1945 году

Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду

Олигарх делает деньги на тех, от кого воротит нос, утверждает журналистка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей