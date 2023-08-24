Харитонов из сериала "Паутина" объяснил проживание жены за две тысячи километров

Как актер справляется с разлукой

За плечами 55-летнего Олега Харитонова десятки ролей в театре и кино. Но многие его по-прежнему ассоциируют с оперуполномоченным Федором Тумановым из сериала "Паутина".

В четвертом сезона этой многосерийной ленты снялась и супруга актера – Светлана. О личной жизни артист откровенно рассказал корреспонденту "Утро.ру" на "Неделе нового российского кино", которую продюсер Сергей Новожилов совместно с культурной платформой "Арт-Окно" проводит в городах Черноземья.

У Олега Харитонова четверо детей – 14-летний Роман, 9-летний Федор, 5-летний Евграфий и 11-летняя Варвара. Но, как признался актер, несколько лет они с матерью жили почти за две тысячи километров от него. "Под Туапсе есть хутор Папоротный, где я купил дом, в котором у каждого члена семьи было по комнате, – сообщил Харитонов. – И семья около четырех лет жила там, а я – в Москве. Там очень хорошо – горы, чистейший воздух, вкуснейшие продукты, хорошая вода. Как в Швейцарии! Дети там ходили в школу, а в Москву и в Питер приезжали отдыхать и встречаться со мной".

Олег не видит никакой проблемы в том, что жену видел в это время только наездами.

"Это очень полезно для супружеский отношений, поскольку можно понять, насколько они тебе дороги", – пояснил актер.

И с интимной жизнью никаких проблем не возникало. "Мы вполне удовлетворяем друг друга, – признался Олег. – Никаких измен не было, потому что они невозможны, если человек тебе дорог. Ты понимаешь, что это твоя опора. К тому же женщины вне брака, по моему убеждению, нужны только тем мужчинам, у которых много боли внутри. А у меня с этим все в порядке".

Но уже второй год семья Харитонова живет в Петербурге в четырехкомнатной квартирой вместе с матерью Олега. "Они побыли на хуторе, напитались природой, узнали деревенскую жизнь, а теперь узнают и городскую – с Эрмитажем, с театрами, – пояснил актер. – А до Питера еще успели пожить и в Москве, и на даче в Подмосковье. Правда, каждый раз детям приходится менять школу и друзей, но в этом нет проблемы – у меня очень свободные и хорошо адаптированные наследники".