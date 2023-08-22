Лишенная доплаты за госпремию Народная артистка Гвоздикова пожаловалась Путину

Лишенная доплаты за госпремию Народная артистка Гвоздикова пожаловалась Путину
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Звезда фильма "Большая перемена" возмущена несправедливостью

В 1978 году за роль Маши в культовом многосерийном телевизионном фильме "Рожденная революцией" Наталья Гвоздикова была удостоена Государственной премии Советского Союза. И должна была бы сегодня получать по 19 тысяч рублей в виде прибавки к пенсии. Однако 75-летнюю актрису этих денег лишили...

"Государственную премию СССР мне давали еще при Брежневе. Но я не знаю, кто принял закон, согласно которому теперь выплаты за эту награду полагаются только неработающим пенсионерам, – возмущена Гвоздикова. – Это обстоятельство поражает не только меня, но и Аристарха Ливанова, и мою однокурсницу Наталья Аринбасарову".

"Я в театре не работаю, в антрепризах не играю, – пояснила Гвоздикова. – Хотя иногда где-то снимаюсь, выступаю на концертах, где пою, читаю свои любимые стихи. А что мне, отказываться и сидеть дома? Актеру очень важна востребованность! Поэтому оформилась как самозанятая и исправно плачу все налоги".

Только что, например, актриса участвовала в "Неделе российского кино", которую продюсер Сергей Новожилов при поддержке культурной платформы "Арт-Окно" проводил в Старом Осколе, Губкине и Железногорске.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Я написала письмо Владимиру Путину, – сообщила Наталья Гвоздикова. – Хотя и понимаю, что Президенту сейчас не до этого. Из его Аппарата письмо переслали в Пенсионный фонд. А ведь когда я выходила на пенсию, этого фонда не было, а существовал Собес, для которого я собрала все документы".

Наталья Гвоздикова призналась, что живет на скромную пенсию: "Люди думают, что все артисты зажравшиеся. А я такой же человек, как и все – так же хожу в магазин, плачу за квартиру, покупаю лекарства, и с каждым годом на это тратится все больше. Вот сейчас мне немного прибавили, а еще месяца два назад у меня было всего 26 тысяч рублей. Хотя есть и доплата от столичного мэра".

Действительно, с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года № 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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