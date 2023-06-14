Пенсионная реформа привела к новым проблемам: люди остались без выплат

О ситуации решили доложить президенту

Из-за увеличения пенсионного возраста некоторые граждане, которые выходят на пенсию раньше прописанных лет, остаются без выплат. Решить проблему пытаются последние несколько лет, но безуспешно.

Такая ситуация коснулась и артистов Большого театра, которые в силу своей профессиональной деятельности работают только в течение 20 лет максимум. Поэтому, как правило, выходить на пенсию им приходится в 40 лет, а то и в 38.

Однако как только они покидают место работы, получить пенсионные выплаты от государства они могут только спустя пять лет. Эта ситуация возникла потому, что возрастную систему общего государственного начисления выплат подняли, у артистов балета сроки, соответственно, тоже сдвинулись, хотя по сути изменить предельный срок выхода на пенсию они не могут.

При этом артистам обещали в короткие сроки устранить проблему, но по факту никаких продвижений не было. Ни руководство, ни профсоюзы не берут на себя ответственность активно заняться происходящим с пенсиями. Особенно в текущей ситуации.

"Просто все привыкли, что любая инициатива наказуема. Хотя эта проблема рано или поздно должна была всплыть, и ее все равно надо устранять. Чем раньше, тем лучше", – говорят источники в театре.

На этом фоне сотрудники решились написать президенту открытое письмо в надежде, что ситуацию получится исправить.

