Как получать пенсию раньше срока: экономист подсказал один законный способ

Доступен такой метод для каждого россиянина

Накопительная часть пенсии доступна для россиян еще до наступления официального пенсионного возраста, указал для СМИ экономист Сергей Кикевич. Выплаты по старости – это трудовая пенсия с накопительной частью.

Последняя доступна для каждого россиянина еще до достижения официального возраста. Иными словами, мужчина может ее получать до 65-летия, а женщина – до 60-летия, указывает RT.

Доступен также досрочный выход на пенсию, указывает экономист Александр Сафонов. Однако здесь речь идет об особой категории людей – тех, кто трудится на вредном и опасном для здоровья производстве. Для них пенсия наступает раньше на пять лет.

В этом случае речь диет о работниках химической промышленности, шахтерах, пилотах, бортпроводниках, а также тех, кто работает в условиях Крайнего Севера, отмечает телеканал "360". Сам срок назначения выплат будет определяться степенью вреда при осуществлении таких работ, пишет "Свободная Пресса".

Ранее экономисты заявляли о росте страховых пенсий уже с 2024 года в соответствии с законом о бюджете Социального фонда на трехлетний период с 2023 по 2025 гг. Изменения затрагивают неработающих пенсионеров, для которых предусмотрено плановое повышение выплат (минимум на 1000 рублей).