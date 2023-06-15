Как получать пенсию раньше срока: экономист подсказал один законный способ

Как получать пенсию раньше срока: экономист подсказал один законный способ
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Доступен такой метод для каждого россиянина

Накопительная часть пенсии доступна для россиян еще до наступления официального пенсионного возраста, указал для СМИ экономист Сергей Кикевич. Выплаты по старости – это трудовая пенсия с накопительной частью.

Последняя доступна для каждого россиянина еще до достижения официального возраста. Иными словами, мужчина может ее получать до 65-летия, а женщина – до 60-летия, указывает RT.

Доступен также досрочный выход на пенсию, указывает экономист Александр Сафонов. Однако здесь речь идет об особой категории людей – тех, кто трудится на вредном и опасном для здоровья производстве. Для них пенсия наступает раньше на пять лет.

В этом случае речь диет о работниках химической промышленности, шахтерах, пилотах, бортпроводниках, а также тех, кто работает в условиях Крайнего Севера, отмечает телеканал "360". Сам срок назначения выплат будет определяться степенью вреда при осуществлении таких работ, пишет "Свободная Пресса".

Ранее экономисты заявляли о росте страховых пенсий уже с 2024 года в соответствии с законом о бюджете Социального фонда на трехлетний период с 2023 по 2025 гг. Изменения затрагивают неработающих пенсионеров, для которых предусмотрено плановое повышение выплат (минимум на 1000 рублей).

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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