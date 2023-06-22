Кому придет надбавка: экономист рассказала об июльском повышении пенсий

Эксперт назвала три категории людей

С 1 июля 2023 года в России не ожидается масштабного повышения пенсионных выплат. Однако имеются три категории пенсионеров, выплаты которым все-таки повысят, указала экономист Людмила Иванова-Швец.

Прежде всего, речь идет о пенсионерах, достигших к июню 80-летнего возраста. В соответствии с законодательством в беззаявительном порядке им положена ежемесячная доплата в размере 7,5 тыс. рублей.

Следует отметить и пенсионеров, прекративших трудовую деятельность до 1 июля. Так как отчисления для них не индексировались, после выхода на заслуженный отдых им положена индексация выплат за весь предыдущий период. А третья категория – пенсионеры, предоставившие в мае 2023 года дополнительную информацию для учета нового стажа.

Вся информация, необходимые для увеличения выплат, уже имеется в Соцфонде. Поэтому все будет изменено автоматически.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что специальные комиссии подтвердили право на получение пенсий у 1,5 тыс. человек, передает телеканал "360".