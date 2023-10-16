Принято неожиданное решение по увеличению пенсий в России

Принято неожиданное решение по увеличению пенсий в России
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянам сообщили хорошие новости

В России ожидается повышение пенсий. Об этом говорит заключение Счетной палаты при формировании бюджета ФНС на предстоящие годы. Согласно вердикту, выплаты россиянам увеличат по два раза в 2025 и 2026 году.

Ожидается, что к этому времени количество пенсионеров в стране сократится примерно на 200 тысяч человек. Из-за этого возможен дополнительный пересмотр размера пенсионных начислений без привязки к инфляции. 

Так, было принято неожиданное решение об увеличении пенсий в России в 2025 году. Сперва на 4,5%, а потом еще на 2,2%. В следующем, 2026 году, выплаты снова проиндексируют на 4 и 2,3%. 

Таким образом среднегодовой размер пенсий по стране через два года должен вырасти до 25 590 рублей. Мера коснется только неработающих пенсионеров.

Инфляционная индексация начислений тоже останется в силе. Ее будут проводить каждый год 1 февраля. По прогнозам экспертов, в 2024 году ожидается повышение пенсий на 7,5%, а в последующие два года еще на 4%.

Ранее размер пенсионных выплат повысили бывшим сотрудникам силовых структур.

Источник: Лента.ру

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