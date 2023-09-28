Лишение гражданства и повышение пенсий: что ждет россиян в октябре

В стране произойдут изменения

В предстоящем месяце в силу вступят новые законы и распоряжения властей, которые отразятся на жизни многих людей. "Утро.ру" собрало список того, что ждет россиян с 1 октября 2023 года и в течение всего месяца.

Начало осеннего призыва

Срочники будут обязаны начиная с 1 октября явиться в военкомат по повестке. Призыв продлится до 31 декабря. В этом году в силу вступили новые меры, которые подразумевают штраф в 30 тысяч за неявку, сообщает URA.RU. Также начнут действия указы по мобилизации, согласно которым работодателей обяжут обеспечивать оповещение и явку лиц, призванных на военную службу. Иначе им грозит штраф примерно в полмиллиона рублей в отношении юрлица и 60-80 тысяч рублей с руководителя.

Изменения в ипотеке

Банки перестанут выдавать ипотечные кредиты с низким первым взносом. Такое распоряжение выдал ЦБ РФ, сообщает "Радио 1". Дополнительно людям станет сложнее получить кредит если имеются другие долги.

Повысится зарплата

Эта мера коснется только сотрудников бюджетной сферы. Максимальное повышение ожидает работников силовых органов – на 10,5%.

Лишение гражданства

В октябре изменится подход к выдаче российского паспорта и появятся новые основания для лишения гражданства РФ. Так, иностранцам придется сдавать экзамен на знание российской истории, получить документ при заключении брака тоже не выйдет. А лишить паспорта могут за дезертирство из армии, призывы к экстремизму и дискредитацию ВС РФ.

Повысятся пенсии

С 1 октября повысят выплаты пенсионерам силовых структур, которые приравнены к военным. Это бывшие работники СВР, МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО, ФСИН, МВД, СК РФ, а также пожарники, таможенники и работники органов по контролю за оборотом наркотиков.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в следующем году повысят пенсию неработающим пенсионерам – на 7,5%.