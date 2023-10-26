Минфин объяснил нежелание пенсионеров идти работать

Денег хватает всем, считает Силуанов

Основная масса российских пенсинеров не имеют трудовой занятости из-за регулярной индексации пенсий, а также из-за состояния здоровья. Многие ухаживают за своими внуками, объяснил министр финансов Антон Силуанов.

В ходе выступления в Государственной думе глава Минфина указал, что пенсионерам, к тому же, предлагают не самую высокую заработную плату. Учитывая уровень индексации, пособий по старости на жизнь им хватает – за последние пару лет выплаты ощутимо выросли, уточнил Силуанов.

По состоянию на 1 cентября в стране насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, из которых более 33,6 не работают (работающих порядка 7,6 миллиона). Средний размер российской пенсии составляет немногим более 19,5 тысячи рублей – речь идет о тех, кто состоит на учете в Соцфонде. При этом неработающие пенсионеры получают 20,28 тысячи рублей против 16,47 тысячи у имеющих трудовую занятость. С 2016 года индексация пенсионных выплат, проводимая каждый год, не относится к работающему пожилому поколению.

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