Рано уходить нельзя: финансист рассказала, как грамотно подготовиться к пенсии

О пассивном доходе лучше не мечтать

Многие мечтают об отдыхе и минимуме работы с наличием пассивного дохода и ранним уходом на пенсию. Однако для многих, уверяет финансист Татьяна Чибиняева, такие амбиции могут оказаться губительными

Ранняя пенсия (в 30-40 лет), утверждает спикер, подрывает у человека "принадлежность к стае". Работу как потребность в труде необходимо реализовывать. Поэтому останавливаться никогда нельзя, заявила спикер в интервью для интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Чибиняева указала, что однажды, руководствуясь таким подходом, сама приостановила карьеру, чтобы дать дорогу молодым. После наставничества "нарастила" консалтинг, ныне занимается садоводством и пишет картины маслом.

"Человек не должен зацикливать себя на чем-то одном, но и просто так перечеркивать все, чему ты всю жизнь учился", – высказалась Чибиняева.

Поэтому, указывает финансист, необходимо заниматься вопросами карьеры еще со студенчества. Да и неизвестно, чем можно заняться на такой пенсии – как пишет МИР24, россияне все реже смотрят телевизор (только 16% среди опрошенного населения, по данным ВЦИОМ).

А neva.today сообщает, что в скором времени оказавшимся в непростом положении пенсионерам в регионах начнут перечислять дополнительные выплаты – в Подмосковье, к примеру, ветеранам ВОВ перечислят до 7 тысяч рублей.