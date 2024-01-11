Россияне озвучили идеальный размер пенсии

Самые больше запросы у столичных жителей

Существующие размеры пенсий не устраивают многих работающих россиян – в среднем они хотели бы получать около 45-50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, которые появились в распоряжении РБК.

При этом мужчины мечтают о более высоких выплатах, чем женщины. Люди помладше – до 34 лет – хотели бы пенсию в 46 тысяч рублей, а те, кто постарше, считают достойными 49 тысяч рублей. Больше 50 тысяч рублей ежемесячно хотели бы получать граждане, у которых зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Как сообщает телеканал "360", самые высокие ожидания от размера пенсий у жителей Московской и Ленинградской областей – они хотят не меньше 50 тысяч рублей, а вот самые низкие у людей из Ярославля и Астрахани – там идеальными считают выплаты в примерно 43 тысячи.

Источник: РБК
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