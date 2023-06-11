Пенсионеров году ждет двойная прибавка в 2025 году: кому положены выплаты

Повышение отчислений коснется миллионов

По закону о бюджете Соцфонда на 2023-2025-й годы страховые пенсии будет увеличены на 4,6% уже с Нового года. С 2024-го года этот показатель будет увеличен еще на 4%, спустя 12 месяцев – на 3,6 процента.

По словам парламентария Ярослава Нилова, речь идет о страховых пенсионных выплатах для неработающей категории пенсионеров. В бюджет планово заложено повышение по определенному индексу с минимальным показателем – не меньше 1000 рублей в год.

После 2025-го года повышение будет проходить по показателям фактической инфляции за предыдущий годовой период. Пока что все цифры по индексации пенсий на 2025-й год приведены в соответствие с текущем уровнем инфляции. Не исключено, что показатели будут изменены для учета актуальных цифр.

Сейчас индексация выплат для неработающих пенсионеров составляет 4,8%. В среднем размер прибавки оказался на уровне в 1000 рублей. По итогам прошлогоднего решения президента России власти провели промежуточную индексацию в размере 10%. В настоящее время размер страховой пенсии, выплачиваемой по старости, находится на уровне 22 тыс. рублей.

Ранее пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что с июля текущего года пенсионные граждане могут рассчитывать на прибавку при привязки выплат к определенному банку.