Пенсионеров году ждет двойная прибавка в 2025 году: кому положены выплаты

Пенсионеров году ждет двойная прибавка в 2025 году: кому положены выплаты
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Повышение отчислений коснется миллионов

По закону о бюджете Соцфонда на 2023-2025-й годы страховые пенсии будет увеличены на 4,6% уже с Нового года. С 2024-го года этот показатель будет увеличен еще на 4%, спустя 12 месяцев – на 3,6 процента.

По словам парламентария Ярослава Нилова, речь идет о страховых пенсионных выплатах для неработающей категории пенсионеров. В бюджет планово заложено повышение по определенному индексу с минимальным показателем – не меньше 1000 рублей в год.

После 2025-го года повышение будет проходить по показателям фактической инфляции за предыдущий годовой период. Пока что все цифры по индексации пенсий на 2025-й год приведены в соответствие с текущем уровнем инфляции. Не исключено, что показатели будут изменены для учета актуальных цифр.

Сейчас индексация выплат для неработающих пенсионеров составляет 4,8%. В среднем размер прибавки оказался на уровне в 1000 рублей. По итогам прошлогоднего решения президента России власти провели промежуточную индексацию в размере 10%. В настоящее время размер страховой пенсии, выплачиваемой по старости, находится на уровне 22 тыс. рублей.

Ранее пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что с июля текущего года пенсионные граждане могут рассчитывать на прибавку при привязки выплат к определенному банку.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

ООН встала на защиту России перед ЕС

Однако Москва не видит результатов этой деятельности

"Так Путину и передайте": Зеленский выступил с заявлением о контрнаступлении

Президент отказался выдавать подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей