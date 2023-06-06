Экономист предупредил об июльских выплатах для пенсионеров

Однако с небольшими условиями

Российские пенсионеры уже в июле 2023 года смогут рассчитывать на прибавку, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Оказывается, необходимо перевести процесс получения пенсионных выплат к определенному банку.

Сейчас "приветственные" пенсии приходят на карты сразу нескольких банков. Один из них перечисляет ежемесячную выплату "по старости" в максимальном размере в 2500 рублей, другие – по тысяче.

Для такой прибавки необходимо завести карту в указанной организации. Если же вы привыкли к наличным средствам, сделайте выбор в пользу пластика, указывает эксперт – для надежной защиты средств.

Для таких выплат необходимо написать заявление в банк, а затем указать ему собственные реквизиты нового счета в Социальный фонд России (или иное профильное ведомство). Необходимо также совершить минимум одну покупку по карте – любой суммой.