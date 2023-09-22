Как Пугачева придумала позорное прозвище для Николаева

Как Пугачева придумала позорное прозвище для Николаева
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица обидно обзывала коллегу

Алла Пугачева и Игорь Николаев всегда дружили семьями. До отъезда Примадонны за границу артисты вместе с супругами и детьми встречали вместе праздники. часто наведывались друг другу в гости. Однако так было не всегда. Было время, когда Пугачева дала Николаеву странное прозвище. Об этом рассказал певец Александр Кузьмин. 

По его словам, на заре карьеры Примадонна в шутку называла Игоря Николаева дальневосточной креветкой из-за его усов и из-за того, что артист был родом с Сахалина. Конечно, это было любя, ведь уже тогда артистка по достоинству оценивала его талант и относилась к нему с уважением. 

Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали и сделали ему операцию на сердце. Сообщалось, что у звезды якобы нашли признаки перенесенного обширного инфаркта. Кроме того, у певца стояли в сосудах стенты, которые стали его беспокоить, в итоге ему провели коронарное шунтирование. Сейчас артист до сих пор находится в больнице. Певица Алла Пугачева выражает особую обеспокоенность по поводу состояния друга. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что прогнозы медиков по поводу здоровья Игоря Николаева на ближайшее время не самые благоприятные. В ближайшие полгода как минимум он не сможет вернуться к работе. А эзотерики утверждают, что требования врачей по восстановлению Николаев начнет соблюдать недолго – как творческий человек, Игорь якобы не сможет "приспособиться к рекомендациям" медиков, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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