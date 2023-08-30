"Губы не шевелятся": отекшая после операции Боня вышла на связь

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Экс-звезда реалити-шоу "Дом-2" тщательно следит за своим внешним видом. Многие поклонники удивляются тому, как в 43 года светской львице удается сохранять молодость и красоту. Долгое время теледива уверяла, что против пластических операций. Но в итоге легла под нож.
Виктория Боня отправилась в США для того, чтобы провести операцию у доктора, который делал "лисьи глазки" известной модели Белле Хадид. Спустя несколько дней, девушка вышла на связь с журналистами и раскрыла подробности хирургического вмешательства.
Как призналась блогер, операция за астрономическую сумму прошла успешно, но продлилась по времени значительно дольше, чем планировалось изначально.
"Должна была восемь часов, в итоге, она длилась четырнадцать часов", – разоткровенничалась экс-участница телестройки.
Ведущая призналась, что восстанавливается быстро после пластики, однако отеки на лице еще присутствуют. Несмотря на то, что бинты с нее уже сняли, звезда отказывается смотреть на свое отражение в зеркале.
"Отеки очень сильные, это слышно даже по моему голосу. У меня губы не шевелятся", – описывает свое состояние теледива.
Известно, что окончательный результат дорогостоящей операции будет заметен только через полгода-год. Тогда, по словам ведущей, эффект всех удивит.
Ранее "Утро.ру" публиковало первые фотографии Виктории Бони после пластики.
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