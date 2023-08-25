"Нас хватило на неделю": Боня рассказала о ссоре с тайным любовником

"Нас хватило на неделю": Боня рассказала о ссоре с тайным любовником
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая проживает яркую жизнь

Для многих Виктория Боня является эталоном женской притягательности и веры в себя. Красотка давно разменяла пятый десяток, однако продолжает поражать окружающих небывалой красотой. К сожалению, Виктория пока так и не смогла обрести счастье в законном браке. Однако, как недавно выяснилось, телеведущая состоит в серьезных отношениях.

Дело в том, что опыт прожитых лет и страстных романов показал Боне: счастье любит тишину. Демонстрация всему свету своих отношений с мужчинами не приводит ни к чему хорошему. Любовь – это чувство для двоих, его не стоит афишировать на весь мир.

Виктория уверена, что это откровение позволяет ей сохранять гармоничные отношения с любимым мужчиной. Телеведущая рассказала, что пребывает на седьмом небе от счастья. Возлюбленный часто навещает ее в разных странах и старается проводить вместе как можно больше времени.

Однако в паре бывают и ссоры. Боня рассказала, что состоит в отношениях второй год. Возлюбленный Виктории занимается бизнесом. Однажды пара решила сделать паузу в отношениях, однако очень быстро влюбленные поняли, что не могут друг без друга.

"Был момент, когда мы расставались. Но нас хватило на неделю", – поделилась сокровенным блогерша.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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