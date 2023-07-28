"Испохабили ее": Боня вляпалась в скандал из-за пластической хирургии

Светская львица опять поругалась

Что ни день у Виктории Бони, то новое приключение. Пару дней назад выяснилось, что прокуратура взяла женщину "на карандаш" из-за того, как активно она продвигает в массы информацию о напитке из галлюциногенной лозы, теперь же она вляпалась в скандал из-за пластической хирургии.

Причиной стало то, что в своем личном блоге она разместила пост, в котором, невзначай похваставшись фигурой, заговорила о пользе спорта. Однако, ее тотчас же улучили во вранье бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана. Слово за слово, и две оппонентки схлестнулись на почве любви к хирургическим преображениям.

Свою визави Виктория Боня обвинила в том, что та составила гид по хирургам, хотя совершенно не имела морального права это делать. Сама ведь, мол, жаловалась на неудачные последствия одной из операций: в результате похудения у Аланы Мамаевой сдвинулись импланты ягодиц, о чем она откровенно рассказала в личном блоге.

"Испохабили ее, а она потом рекомендует этих врачей. Потому что зарабатывает деньги на публике", – раскритиковала экс-участница "Дома-2" бывшую жену футболиста.



Алана за словом в карман не полезла. Публично раскрыла, что пятая точка Виктории Бони ровно такая же ненастоящая, как и у нее. Затем подметила она, что у пресс у телеведущей прорисован хирургом.

На это будто смутившаяся Виктория Боня ответила, что бывшая жена Павла Мамаева слишком большую часть жизни уделила пластике, поэтому теперь готова видеть ее во всех, кто окружает ее.

И, что-то подсказывает, что этот скандал еще не дошел до точки своего завершения. Как и тот, в который попали певицы Слава и Любовь Успенская. Их пластический хирург Филиппа Киркорова обвинил в клевете, из-за чего женщины даже обратились к адвокату и готовы начать судиться.

