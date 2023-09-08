В тяжелом состоянии: Зверева госпитализировали с подозрением на инфаркт

В тяжелом состоянии: Зверева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Стилист не выходит на связь

Российский стилист Сергей Зверев попал в больницу с подозрением на инфаркт. По предварительным данным, звезда находится в тяжелом состоянии. 

По данным издания POPCAKE, 60-летнему Звереву вызвали скорую помощь, когда он находился дома на Лесной улице в Москве. Подробности его состояния пока не известны. 

Напомним, Сергей Зверев уже был госпитализирован ранее с резкими болями в животе. В канун Нового года его прооперировали в связи с аппендицитом. Тогда стилист призвал поклонников никогда не терпеть боли и немедленно обращаться за медицинской помощью. В этот раз Зверев не выходит на связь. 

Несколько дней назад в инфополе объявился приемный сын стилиста, который напомнил о том, что отец его якобы  бросил и оставил без гроша. Он стал ходить по ток-шоу и рассказывать байки из прошлого звездной семьи. Сейчас Зверев не общается с ним и даже включил его в список недостойных наследников. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что с Сергеем Зверевым произошел страшный конфуз на людях. Знаменитость вспомнила, как однажды Алла Пугачева раскрыла ему секрет быстрого приведения себя в форму после новогодних застолий. Примадонна якобы использовала специальный чай, который позволял моментально скинуть лишние килограммы при помощи слабительного эффекта. 

Источник: Popcake • Требует проверки
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