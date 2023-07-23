"С женщинами до сих пор боремся": сын Сафронова рассказал о смертельной ссоре с отцом

"С женщинами до сих пор боремся": сын Сафронова рассказал о смертельной ссоре с отцом
Фото: t.me/EGonline
Пианисту сложно ужиться с батюшкой в одной квартире

33-летний пианист Лука Затравкин находится в идеальных отношениях с батюшкой. Однако и без споров с отцом у него не бывает – к примеру, Лука неоднократно восставал против Никаса Сафронова, если тот решал завести кота или привести в дом дам, от которых отбоя не было.

Главное, рассуждает Затравкин – желание близких донести нечто положительное и светлое, чтобы оградить родного человека от беды и отвести от нее. А семейные споры, как и любые другие, рождают истину.

"Так что разногласия с отцом иногда бывают. Порой я привожу аргументов больше – иногда он", – рассуждает Затравкин.

Один из самых жарких споров начался в семье после того, когда легендарный художник решил завести крупного кота. Сын был явно против: шерсть бы непременно летала по квартире, а кошка бы требовала к себе постоянного внимания. А потому отца пришлось долго уговаривать.

Другое дело, добавляет Лука – женщины отца. Они не дают Затравкину покоя. Пианист постоянно их выпроваживает – докучают и вовсю пользуются гостеприимством вежливых и тактичных хозяев.

"Выпроваживаем их, чтобы сильно не засиживались", – признался Лука.

А ранее в социальных сетях появилась информация, что вес пианиста практически достиг 300 килограммов – масса Луки остановилась на отметке в 289 кг.

Источник: MSK1 ✓ Надежный источник
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