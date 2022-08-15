Сын Сафронова теперь весит как легковой автомобиль

Сын Сафронова теперь весит как легковой автомобиль
Никас Сафронов и Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Хотя мужчина не видит в этом никаких проблем

Наследник знаменитого современного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, как известно, давно имеет немалый вес. Правда, сам 29-летний мужчина не видит в этом никакой проблемы. Некоторое время назад Лука весил под 270 кг, однако после того, как известные западные сети общественного питания начали покидать российский рынок, прибавил еще около двадцати килограммов.

Теперь, по некоторым данным, вес Затравкина достигает 289 кг. Однако сам пианист не унывает и радуется всей душой. В эфире телепередачи "Пусть говорят" Лука удивил всех гостей: обычно 200-килограммовые герои сюжета жаловались на неполноценную жизнь. А тут вышел богатырь практически в три центнера, жизнерадостный и веселый, передает "Пятый канал".

Лука не собирается худеть через ограничения в еде – он ни в чем себе не отказывает в жизни и хорошо питается. Зарабатывает во время отпуска на том, что берет за каждый снимок десявть баксов – в день на туротдыхе удается сделать около 200 долларов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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