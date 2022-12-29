Едва добежал до унитаза: со Зверевым произошел страшный конфуз

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Российский стились Сергей Зверев дал новое интервью, в котором вспомнил, как проводил время в компании различных знаменитостей. Он раскрыл секреты идеальной фигуры Людмилы Гурченко и вспомнил, как однажды похожий секретик от Пугачевой сыграл с ним злую шутку.
Знаменитость вспомнил, что однажды артистка рассказала ему, как быстро прийти в форму после новогодних праздников. Для этого у нее был специальный чай, который позволял моментально скинуть лишние кило.
Пугачева поручила своей домохозяйке приготовить напиток, дала его стилисту и посоветовала приготовиться. Как оказалось, чай был крайне эффективным, из-за чего ему пришлось провести долгое время вдали от других гостей и поближе к унитазу.
"Вдруг я начинаю понимать, что я даже пошевелиться боюсь. Я понимаю, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! И как встать, дойти до унитаза?", – рассказал он.
Зверев отметил, что не помнит, как добрался до уборной, но в комнате он взялся обеими руками за санфаянс и открыл на максимум форточку. По словам артиста, в тот момент у него шли искры и слезы из глаз, и именно в туалете Пугачевой у него появились первые седые волосы.
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