Едва добежал до унитаза: со Зверевым произошел страшный конфуз

Едва добежал до унитаза: со Зверевым произошел страшный конфуз
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пугачева сильно подставила звезду

Российский стились Сергей Зверев дал новое интервью, в котором вспомнил, как проводил время в компании различных знаменитостей. Он раскрыл секреты идеальной фигуры Людмилы Гурченко и вспомнил, как однажды похожий секретик от Пугачевой сыграл с ним злую шутку.

Знаменитость вспомнил, что однажды артистка рассказала ему, как быстро прийти в форму после новогодних праздников. Для этого у нее был специальный чай, который позволял моментально скинуть лишние кило. 

Пугачева поручила своей домохозяйке приготовить напиток, дала его стилисту и посоветовала приготовиться. Как оказалось, чай был крайне эффективным, из-за чего ему пришлось провести долгое время вдали от других гостей и поближе к унитазу. 

"Вдруг я начинаю понимать, что я даже пошевелиться боюсь. Я понимаю, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! И как встать, дойти до унитаза?", – рассказал он.

Зверев отметил, что не помнит, как добрался до уборной, но в комнате он взялся обеими руками за санфаянс и открыл на максимум форточку. По словам артиста, в тот момент у него шли искры и слезы из глаз, и именно в туалете Пугачевой у него появились первые седые волосы.

Источник: Super ✓ Надежный источник
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