"Она была не одинока": кому достанется многомиллионное наследство Мирошниченко

Актриса оставила после себя не одну квартиру наследникам

81-летняя Ирина Мирошниченко ушла из жизни в одиночестве – без детей и супруга. Соседка артистки Наталья, жившая со звездой на лестничной клетке, рассказала, что провожал актрису на похоронах почти весь дом. Однако писавшие об отсутствии наследников журналисты, указывает женщина, все-таки погорячились – у Ирины имелись племянники.

Нажитое Ириной Петровной достанется родным детя брата Рудольфа, скончавшегося много лет назад. А наследство вполне приличное: две квартиры в центре столицы, если не говорить о жилье на Тверской-Ямской, и загородный дом.

С племянниками Ирина Петровна не очень часто общалась – те навещали ее от силы раз в год. Зато поздравляли со всеми праздниками, названивая и справляясь о делах. И наследство, по всей вероятности, достанется именно им.

Правда, уходила из жизни актриса практически в одиночестве. Рядом находилась помощница по хозяйству – она и отвезла Мирошниченко в больницу. Медики диагностировали у пациентки грипп с осложнениями. А спустя трое суток она скончалась – болезнь дала сильное осложнение на сердце. Затем отказали и остальные органы.

А ранее "Утро" писало, как было последнее желание Мирошниченко.