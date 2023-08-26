Ее не слышали: коллеги проигнорировали предсмертное желание Мирошниченко

Никто не смог исполнить заветную мечту покойной артистки

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года. Актриса прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее любили, ею восхищались. Она исполнила десятки ролей в театре, а в ее фильмографии порядка 60 проектов.

Последним фильмом с участием Мирошниченко, который должен был увидеть свет, могла быть четвертая часть мелодрамы "Зимняя вишня". Но увы... Проект так и не завершили. А ведь Ирина Петровна мечтала о премьере этого фильма.

Так заветная мечта стала предсмертным желанием Мирошниченко, на которое коллеги, судя по всему, просто плюнули. Они ее словно не слышали. Никто не стал продолжать работу над продолжением "Зимней вишней". Но зрители все еще могут надеяться на просмотр этого фильма.

Композитор Владимир Дашкевич, который написал музыку ко всем частям "Зимней вишни", рассказал: для продолжения фильма было снято множество материала, поэтому монтаж возможен.

"Это надо узнавать у наследников [режиссера Игоря] Масленникова", – сказал композитор.

Игорь Масленников, режиссер картины, скончался в прошлом году, но и без его участия доделать четвертую часть вполне реально.

Ранее врач Заур Шугушев рассказал о предсмертных муках Ирины Мирошниченко. Слова кардиолога приводило "Утро.ру".