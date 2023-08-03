Умерла Ирина Мирошниченко

Умерла Ирина Мирошниченко
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ей был 81 года

После борьбы с болезнью скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Несколько дней назад она попала в больницу с гриппом.

После госпитализации у знаменитости остановилось сердце, но врачи смогли ее спасти. Позже артистку ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 

Источники в клиники рассказали, что Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. 

Коллеги в театре рассказывали, что в последние годы знаменитость вела затворнический образ жизни. Она не приходила на репетиции и закрытие театрального сезона, а все дела за нее вела помощница.

Здоровье артистки начало ухудшаться после 80-летнего юбилея, когда она устроила масштабное празднование. Событие забрало у нее много сил, после чего Ирина Мирошниченко начала увядать.

Информацию о смерти звезды уже подтвердили в школе-студии МХАТ.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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