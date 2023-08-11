Предсказала свою смерть: коллега вспомнила пророческие слова Васильевой

Актриса часто произносила одну фразу, ставшую роковой

Несколько дней назад, 9 августа, не стало знаменитой актрисы театра и кино Веры Васильевой. Артистка ушла из жизни на 98 году жизни. Для многих кончина знаменитости стала большой неожиданностью. Но еще больше публику шокировали обстоятельства, предшествовавшие ее кончине.

За несколько дней до смерти Веры Васильевой страну потрясла еще одна трагедия. 3 августа не стало известной артистки Ирины Мирошниченко. А следом, 8 августа, ушла из жизни прима театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Некоторых подобное совпадение ужаснуло и заставило строить самые разные теории. Кто-то посчитал, что трагические события являются зловещим предзнаменованием.

Теперь стал известен еще один жуткий факт. Оказалось, Вера Васильева буквально предсказала свою смерть. Пророческие слова артистки вспомнила ее коллега по Театру сатиры Татьяна Титова. Актриса рассказала, что ее покойная приятельница ненавидела уходить в отпуск и боялась его чуть ли не как огня.

"Я ненавижу эти отпуска. Я будто умираю на эти месяцы", – процитировала Веру Васильеву коллега.

Но так вышло, что именно во время перерыва в работе артистки и не стало.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алена Кравец назвала наследников богатства умерших одинокими Ирины Мирошниченко и Веры Васильевой. Певица опровергла слухи о том, что недвижимость звезд якобы уйдет городу.