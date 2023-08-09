Слезы душат: что увидели в открытой после смерти Васильевой гримерной театра Сатиры

Слезы душат: что увидели в открытой после смерти Васильевой гримерной театра Сатиры
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Какой была актриса по ту сторону рампы

Вера Васильева служила в столичном театре Сатиры с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР в 1951 году присудил ей Сталинскую премию III степени.

Была у нее здесь и своя гримуборная, которая теперь, как говорят, может стать мемориальной. На столе – любимые духи Веры Кузьминичны, подаренные поклонниками сувениры и открытки. На стене – афиша юбилейного вечера. Теперь эта комната словно бы осиротела... Слезы душат!

Фото: Феликс Грозданов

Фото: Феликс Грозданов

Фото: Феликс Грозданов

29 сентября театр откроет юбилейный 100-й сезон. На традиционном сборе труппы, конечно, должна была появиться и легенда театра – Вера Васильева. Она никогда не пропускала этого события. Но теперь труппа готовится провожать звезду в последний путь... Прощание пройдет на Основной сцене12 августа 2023 года с 11 до 13 часов. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище столицы. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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