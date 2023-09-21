Объявлено о приостановке карьеры Николаева после операции на сердце

Артист не может быстро восстановиться

На днях российский шоу-бизнес потрясла страшная новость: певец и композитор Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце и до сих пор находится в больнице. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии.

Недавно стало известно, что 63-летний артист пришел в себя после операции, сообщает МИР 24. Пока к артисту не пускают родных и близких, но врачи могут сделать прогнозы. Теперь уже ясно, что музыкальную карьеру Николаева придется поставить на паузу как минимум на полгода.

По словам медиков, Игорь Николаев проведет в больнице еще две недели, так как ему предстоит послеоперационная реабилитация. В частности звезде категорически запретили употреблять алкоголь.

По словам друзей композитора, Игорю Николаеву поставили стенты еще в феврале, но в последнее время его мучали боли в сердце. В итоге артисту стало плохо, и он сам обратился к медикам. На осмотре врачи диагностировали у композитора повреждение сосудов и пришли к выводу, что необходимо делать коронарное шунтирование.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева ужасно переживает из-за тяжелого состояния Игоря Николаева. Певица была дружна с семьей композитора, когда жила в России. Звездные семьи часто отмечали вместе праздники.