Объявлено о приостановке карьеры Николаева после операции на сердце

Объявлено о приостановке карьеры Николаева после операции на сердце
Игорь Николаев. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Артист не может быстро восстановиться

На днях российский шоу-бизнес потрясла страшная новость: певец и композитор Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце и до сих пор находится в больнице. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Недавно стало известно, что 63-летний артист пришел в себя после операции, сообщает МИР 24. Пока к артисту не пускают родных и близких, но врачи могут сделать прогнозы. Теперь уже ясно, что музыкальную карьеру Николаева придется поставить на паузу как минимум на полгода. 

По словам медиков, Игорь Николаев проведет в больнице еще две недели, так как ему предстоит послеоперационная реабилитация. В частности звезде категорически запретили употреблять алкоголь. 

По словам друзей композитора, Игорю Николаеву поставили стенты еще в феврале, но в последнее время его мучали боли в сердце. В итоге артисту стало плохо, и он сам обратился к медикам. На осмотре врачи диагностировали у композитора повреждение сосудов и пришли к выводу, что необходимо делать коронарное шунтирование.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева ужасно переживает из-за тяжелого состояния Игоря Николаева. Певица была дружна с семьей композитора, когда жила в России. Звездные семьи часто отмечали вместе праздники.

Фоторепортаж
Петр Николаев стал семимиллиардным жителем Земли
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
Источник: КП ✓ Надежный источник
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