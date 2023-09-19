Пугачева отреагировала на болезнь Николаева

Артистка волнуется за коллегу

Российский композитор Игорь Николаев перенес операцию на сердце и находится в больнице. Ему сделали коронарное шунтирование и оставили под наблюдением медиков. Состояние артиста оставляет желать лучшего, он даже не может пользоваться телефоном.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова пока избегает общения с журналистами и не комментирует происходящее, что только нагнетает обстановку. Одна из самых близких подруг композитора певица Алла Пугачева тоже сильно переживает из-за состояния здоровья звезды.

Не секрет, что артисты всегда дружили семьями. Игорь Николаев с женой и дочерью Вероникой часто бывали в доме у Аллы Пугачевой до ее отъезда за границу и проводили вместе многие праздники. По словам приближенных к Примадонне, сейчас артистка как на иголках из-за болезни композитора.

"Алла сильно переживает, а у нее самой состояние сердца не идеальное, хотя о необходимости такой серьезной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идет", – рассказал источник.

Он утверждает, что в день госпитализации артистка отреагировала на болезнь Николаева и сразу же написала другу сообщение, однако он до сих пор не ответил, поскольку ему не дают пользоваться телефоном.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что состояние Александры Пахмутовой резко ухудшилось из-за смерти мужа Николая Добронравова. Композитор только спустя несколько дней после утраты осознала произошедшее и теперь плачет целыми днями.