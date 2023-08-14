"Следствие пластических операций": резко похорошевшего Баскова сдали с потрохами

Певец совсем не стареет

Не так давно публика активно обсуждала возможные проблемы со здоровьем у сладкоголосого блондина. Музыкант сильно набрал в весе, а лицо его заметно опухло, что и стало причиной для подобных разговоров. Но потом неожиданно Николай Басков резко похорошел, а на его уже довольно не молодом теле не осталось ни следа от похудения.

Такие колебания в весе, как правило, приводят к перерастяжению кожи. Но у певца получилось все наоборот – лицо и тело подтянулись. Журналисты пообщались с пластическим хирургом Марией Ситниковой, которая, благодаря своему профессиональному взгляду, сдала артиста с потрохами.

По ее мнению, Николай Басков ложился под нож хирурга, и именно этому он обязан своей красотой.

"Предполагаю, что такое преображение певца может быть следствием пластических операций – смас-лифтинга и платизмопластики", – рассуждает эксперт.

Если это так, то музыкант поработал над мышечным каркасом лица и шеи, избавившись от лишней свисавшей кожи. А также, возможно, артист пошел на подтяжку основной мышцы шеи – платизмы. Операции, по мнению Марии Ситниковой, обошлись звезде в более чем 500 тысяч рублей.

Сам Николай Басков не рассказывал о том, что ложился под нож хирурга. Стоит отметить, что в светской тусовке недавно разгорелся настоящий скандал. Дело в том, Слава и Любовь Успенская набросились на Тимура Хайдарова из-за некачественной пластики. Ранее "Утро.ру" рассказывало о новых подробностях громкого конфликта.