По словам специалиста, артистке стоит задуматься о других методах омоложения

Зачастую знаменитости готовы пойти на многое, чтобы выглядеть молодо, свежо и привлекательно. Не секрет, что к числу таких звезд относится и Любовь Успенская. В свои 69 лет исполнительница хита "Младший лейтенант" продолжает радовать почитателей своего творчества не только новыми хитами, но и эффектным внешним видом. Однако, как выяснилось, в попытках омолодиться певица буквально играет с огнем.

Системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина объяснила, что привлекательная внешность – неотъемлемая часть профессии артистки. Известно, что Успенская перепробовала немало методов преображения. Звезда не только прибегала к уколам красоты, но и делала пластику. Эксперт считает, что увлекаться такими способами омоложения знаменитости не стоит.

Специалист предупредила артистку об опасности пластических операций и заявила, что для человека на седьмом десятке лет подобные вмешательства могут быть вредны. По мнению сексолога, по-настоящему привлекательным и молодым человека делает не пластический хирург, а жизненная сила.

"Это все зависит от силы духа. И самое главное – от внутреннего желания жить", – отметила эксперт.

Кроме того, по словам Никитиной, очень важно не забывать следить за своим здоровьем, правильно питаться и вести активный образ жизни, а также сохранять молодость души. Тогда в услугах пластического хирурга попросту не будет нужды, передает "Пятый канал".