Переживший инфаркт Пьеха рассказал правду о своей госпитализации

Внук знаменитой артистки, попав в реанимацию, напугал поклонников

В начале лета появились сообщения о госпитализации Стаса Пьехи. Как писали СМИ, у певца возникли серьезные проблемы с сердцем, поэтому его доставили в реанимацию. Также ходил слух о повторном инфаркте у 43-летнего артиста. К счастью, исполнитель быстро пошел на поправку.

Сразу после выписки из больницы Пьеха не стал рассказывать подробности госпитализации. Но поклонники, напуганные информацией о попадании певца в реанимацию, не могли успокоиться, ведь это случилось со Стасом далеко не в первый раз. Почти 10 лет назад артист пережил инфаркт.

Накануне на мероприятии в Государственном Кремлевском дворце журналисты поинтересовались у Пьехи, что же все-таки с ним произошло. Но он, как настоящий партизан, не стал вдаваться в подробности. Он рассказал единственную правду о своей госпитализации.

"Сердце болело, но инфаркта не было", – произнес внук Эдиты Пьехи.

Едва ли не такой же ответ недавно дала мать Стаса Пьехи Илона Блоневицкая. По словам артистки, ее сын просто заработался. Мол, поэтому ему стало нехорошо. Кстати, именно мать вызвала Стасу скорую помощь. Она не стала ждать, пока ее наследнику станет еще хуже. Подробнее об этом писало "Утро.ру".