Броневицкая раскрыла реальную причину попадания Пьехи в реанимацию

Музыканту стало плохо вовсе не просто так

В июне Стас Пьеха не на шутку встревожил фанатов, к которым обратился из больницы. Певец вдруг начал жаловаться на проблемы с сердцем, однако отказался выдавать подробности.

И вот мать артиста Илона Броневицкая рассказала о том самом случае. Эстрадная исполнительница сразу предупредила: с наследником все в порядке. Однако у Стаса действительно произошел "перебой" – из-за которого тот загремел в реанимационное отделение.

Однако медики успокоили 42-летнего певца: сердце, как у настоящего атлета – "можете не волноваться". Однако вопрос о причинах попадания в реанимацию со здоровым сердцем остается открытым.

Впрочем, Броневицкая указала причину: сын просто заработался.

"Случился спазм. Долго не спишь – начинает болеть сердце. Стало нехорошо", – пояснила Илона.

Пьеха сразу же связался с матерью, почувствовав тревогу. Женщина не стала ждать, пока сыну станет откровенно худо, и вызвала скорую помощь, которая оперативно прибыла к пациенту. Хотя в тот момент мать и сын находились в совершенно разных местах. Да и в тот момент была суббота – никто не знал, как скоро врачи в принципе отреагируют на ситуацию.

Илона обошлась без посещения сына – утром позвонила врачам, которые ей все сразу же сообщили. В скором времени Стас был переведен в отделение терапии.

А недавно сам Стас поведал о состоянии своей 86-летней бабушки.