Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия

Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия
Фото: Olga Loskutova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица отошла от дел

Эдита Пьеха уже несколько лет как отошла от эстрады – концерты и съемки в прошлом. В этом году она снова не будет выступать в день рождения, как делала на протяжении многих лет – в 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность. О состоянии и настроении Народной артистки сегодня "Утро.ру" рассказал ее внук Стас Пьеха.

"Эдита Станиславовна живет за городом (во Всеволожском районе Ленинградской области находится большой садоводческий массив под названием Северная Самарка – Прим. ред.), и мы, по традиции, в день рождения соберемся там, – говорит Стас. – Там есть беседка, которую я дарил в свое время, и, если позволит погода, посидим там".

А вот с выбором подарка для Эдиты Пьехи дело обстоит сложнее. "Это так сложно! – вздыхает внук. – Мы уже дарили ей и беседку, и, кресла, и розовый сад. Вот теперь не понимаю, что подарить человеку в таком возрасте, у которого в общем-то все есть".

Фото: Феликс Грозданов

Эдита Пьеха в столь почтенном возрасте, конечно, не находится за даче одна. "Там много людей, мама моя (Илона Броневицкая – Прим. ред.) постоянно там бывает, я приезжаю всегда, когда бываю в Петербурге", - сообщил Стас Пьеха.

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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Давид Манукян и Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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