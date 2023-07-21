Внук рассказал о состоянии Эдиты Пьехи накануне 86-летия

Певица отошла от дел

Эдита Пьеха уже несколько лет как отошла от эстрады – концерты и съемки в прошлом. В этом году она снова не будет выступать в день рождения, как делала на протяжении многих лет – в 2021 году певица объявила, что прекращает концертную деятельность. О состоянии и настроении Народной артистки сегодня "Утро.ру" рассказал ее внук Стас Пьеха.

"Эдита Станиславовна живет за городом (во Всеволожском районе Ленинградской области находится большой садоводческий массив под названием Северная Самарка – Прим. ред.), и мы, по традиции, в день рождения соберемся там, – говорит Стас. – Там есть беседка, которую я дарил в свое время, и, если позволит погода, посидим там".

А вот с выбором подарка для Эдиты Пьехи дело обстоит сложнее. "Это так сложно! – вздыхает внук. – Мы уже дарили ей и беседку, и, кресла, и розовый сад. Вот теперь не понимаю, что подарить человеку в таком возрасте, у которого в общем-то все есть".

Эдита Пьеха в столь почтенном возрасте, конечно, не находится за даче одна. "Там много людей, мама моя (Илона Броневицкая – Прим. ред.) постоянно там бывает, я приезжаю всегда, когда бываю в Петербурге", - сообщил Стас Пьеха.