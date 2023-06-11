Стас Пьеха попал в реанимацию - СМИ

У певца возникли серьезные проблемы с сердцем

Исполнитель Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимационное отделение Боткинской больницы, о чем стало известно сегодня, 11 июня. У 42-летнего певца, по некоторым данным, появились серьезные проблемы с сердцем еще ночью.

Прибывшая бригада медиков диагностировала у участника "Фабрики звезд" стенокардию. Стаса госпитализировали в больницу.

Mash сообщает, что сам исполнитель ранее жаловался на боли в области грудной клетки и нарушение сердечных ритмов. Что стало причиной такого недуга, неизвестно.

Сам исполнитель не давал никаких комментариев на счет своего здоровья, информация от родных певца также отсутствует.