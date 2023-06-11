Стас Пьеха попал в реанимацию - СМИ

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Исполнитель Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимационное отделение Боткинской больницы, о чем стало известно сегодня, 11 июня. У 42-летнего певца, по некоторым данным, появились серьезные проблемы с сердцем еще ночью.
Прибывшая бригада медиков диагностировала у участника "Фабрики звезд" стенокардию. Стаса госпитализировали в больницу.
Mash сообщает, что сам исполнитель ранее жаловался на боли в области грудной клетки и нарушение сердечных ритмов. Что стало причиной такого недуга, неизвестно.
Сам исполнитель не давал никаких комментариев на счет своего здоровья, информация от родных певца также отсутствует.
Однако Москва не видит результатов этой деятельности