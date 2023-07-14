Илона Броневицкая сообщила про уход со сцены 85-летней Эдиты Пьехи

Концерты и эфиры у певицы остались в прошлом

31 июля Эдите Пьехе исполнится 86 лет. О состоянии певицы в эксклюзивном интервью "Утро.ру" рассказала ее дочь – ведущая одного из концертов фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Илона Броневицкая.



Эдита Пьеха была одной из первых, чья звезда появилась на Алее звезд в Витебске – это случилось в 2013 году – Прим. Ред.). "Перед закладкой именной плиты Эдита Станиславовна прямо в гостинице сломала ногу, но вышла и отработала все, что нужно, а потом жаловалась, как у нее все болит, – говорит Броневицкая. – Но и в этой ситуации показала свой артистизм".

"Я не "звезда", – тогда призналась Пьеха, а полюбившаяся публике артистка. Звезды – холодные, а я живая, по земле хожу…".

Сегодня, по словам, Броневицкой, Пьеха чувствует себя "соразмерно возрасту". "Все концерт и эфиры остались в прошлом, – говорит Илона. – Несколько лет назад она стала от этого всего отходить. Всему свое время. Ведь важно уйти достойно. Артиста не должно быть жалко! И Эдита Станиславовна хочет остаться в памяти людей красивой, прекрасной".

Рассказала Броневицкая про отношения Эдиты Пьехи со своим внуком Стасом Пьехой: "Раньше она ругала его за рваные джинсы, не зная, что так модно, а потом смирилась. Сегодня она перестала его критиковать и стала им гордиться как профессионалом".