Юмориста спустили с небес на землю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Не долго музыка играла... После бегства из России в Израиль на фоне специальной военной операции и многочисленных русофобских заявлений у Максима Галкина* начались серьезные проблемы не только на родине, но и за границей. Концерты юмориста начали массово отменять.

Статус иностранного агента не позволяет мужу Аллы Пугачевой вести нормальную деятельность в России. К примеру, звездная семейка не может избавиться от знаменитого замка в деревне Грязь.

По одной из версий, даже поклонники Примадонны, располагающие возможностями, не хотят иметь финансовых отношений с иноагентом. Владельцем недвижимости официально является Максим Галкин*. А деньги семейству очень нужны – Алла Пугачева* больше не зарабатывает.

Вот и пародист, с недавних пор переквалифицировавшийся в политолога, не может нормально выступить. Его концерты отменили и в Эстонии, и в Казахстане, на что Максим Галкин* отреагировал особенно бурно.

Почему шоумен попал в немилость к властям азиатской республики, объяснил депутат Александр Шолохов. По его словам, артист не нужен за границей, поэтому должен привыкать к постоянным отменам концертов.

"Думаю, после того как мы перестали его раскручивать и представлять его гениальным артистом, все остальные пожали плечами и согласились", – отметил политик.

Самого Максима Галкина* народный избранник охарактеризовал как "более-менее талантливого пародиста с плоскими шутками".

*Признан иностранным агентом в РФ