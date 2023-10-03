Почему Галкина* начали массово отменять за границей

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Не долго музыка играла... После бегства из России в Израиль на фоне специальной военной операции и многочисленных русофобских заявлений у Максима Галкина* начались серьезные проблемы не только на родине, но и за границей. Концерты юмориста начали массово отменять.
Статус иностранного агента не позволяет мужу Аллы Пугачевой вести нормальную деятельность в России. К примеру, звездная семейка не может избавиться от знаменитого замка в деревне Грязь.
По одной из версий, даже поклонники Примадонны, располагающие возможностями, не хотят иметь финансовых отношений с иноагентом. Владельцем недвижимости официально является Максим Галкин*. А деньги семейству очень нужны – Алла Пугачева* больше не зарабатывает.
Вот и пародист, с недавних пор переквалифицировавшийся в политолога, не может нормально выступить. Его концерты отменили и в Эстонии, и в Казахстане, на что Максим Галкин* отреагировал особенно бурно.
Почему шоумен попал в немилость к властям азиатской республики, объяснил депутат Александр Шолохов. По его словам, артист не нужен за границей, поэтому должен привыкать к постоянным отменам концертов.
"Думаю, после того как мы перестали его раскручивать и представлять его гениальным артистом, все остальные пожали плечами и согласились", – отметил политик.
Самого Максима Галкина* народный избранник охарактеризовал как "более-менее талантливого пародиста с плоскими шутками".
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