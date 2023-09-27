Не ходят даже украинцы: гонорары уехавшего из РФ Галкина* резко упали

Не ходят даже украинцы: гонорары уехавшего из РФ Галкина* резко упали
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Шоумен отработал все свои деньги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

Практически сразу после начала спецоперации Максим Галкин*, прихватив супругу с детьми, отчалил из России. Семейство облюбовало себе Израиль. Стандарты и комфортную среду Примадонны шоумен пытается обеспечить гастролями по всему миру, работая без устали. Проблеме же в том, что за пределами России Галкин оказался не столь популярен, и ценник пришлось существенно снизить.

Промоутеры утверждают, что гонорары Максима упали в три раза. Когда-то он без особых усилий получал 150 000 евро за одно выступление. Сейчас все гораздо скромнее: Галкин в лучшем случае сможет заработать 50 тыс. Стендаперы Европы, впрочем, такие цифры видели только в снах с их максимальным заработком за концерт в 25 тысяч.

"Поэтому, скорее всего, гонорары Максима будут и дальше падать, – считает театральный продюсер Евгений Морозов.

Схожую информацию выдают и другие промоутеры: Сергей Лавров указывает, что первое время Максиму удавалось заработать прежнюю сумму за счет любопытства переехавших украинцев. Однако и им наскучил российский комик.

К слову, безработная Алла Борисовна тоже осталась без корпоративов. Понижать уровень своих запросов она не желает. Гонорар Пугачевой составляет 350 тыс. евро. Ныне даже богатые персонажи не позволяют себе такие траты, указывает "Комсомольская правда".

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Политик забыла об этикете

Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"

Внимание общественности приковано к скандальному инциденту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей