Шоумен отработал все свои деньги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Практически сразу после начала спецоперации Максим Галкин*, прихватив супругу с детьми, отчалил из России. Семейство облюбовало себе Израиль. Стандарты и комфортную среду Примадонны шоумен пытается обеспечить гастролями по всему миру, работая без устали. Проблеме же в том, что за пределами России Галкин оказался не столь популярен, и ценник пришлось существенно снизить.

Промоутеры утверждают, что гонорары Максима упали в три раза. Когда-то он без особых усилий получал 150 000 евро за одно выступление. Сейчас все гораздо скромнее: Галкин в лучшем случае сможет заработать 50 тыс. Стендаперы Европы, впрочем, такие цифры видели только в снах с их максимальным заработком за концерт в 25 тысяч.

"Поэтому, скорее всего, гонорары Максима будут и дальше падать, – считает театральный продюсер Евгений Морозов.



Схожую информацию выдают и другие промоутеры: Сергей Лавров указывает, что первое время Максиму удавалось заработать прежнюю сумму за счет любопытства переехавших украинцев. Однако и им наскучил российский комик.

К слову, безработная Алла Борисовна тоже осталась без корпоративов. Понижать уровень своих запросов она не желает. Гонорар Пугачевой составляет 350 тыс. евро. Ныне даже богатые персонажи не позволяют себе такие траты, указывает "Комсомольская правда".

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