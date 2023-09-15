Снижает ценник: отмененный в Эстонии Галкин* доведен до отчаяния

Шоумен готов торговаться и даже обсуждать темы своего выступления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

У шоумена Максима Галкина* ныне не все гладко с работой. Муж Примадонны даже снижает стоимость своего участия на корпоративе – если в 2020 году цена начиналась от 120 тысяч евро, то теперь Галкин готов выступить на 45 тыс. дешевле – да еще и готов поторговаться.

По некоторым данным, причиной стали массовые проблемы с номерами шоумена, которые приелись всем – и в особенности организаторам. Площадкам порядком надоели номера шоумена с политическими высказываниями, провокациями и дорогими билетами. Именно поэтому запланированный на середину сентября таллинский концерт Максима решили отменить.

Похожая ситуация произошла до Таллина в Казахстане. Местные элиты сидели и решали, нужен ли им Максим. Оказалось, что не нужен – поэтому все гастроли по Великой Степи накрылись медным тазом.

На частных вечеринках шоумену тоже не удается заработать как следует. Менеджер готов торговаться с кем угодно и где угодно. Впрочем, райдер Галкина остается константой – артист требует полные списки гостей на свои мероприятия, охрану, еду в ресторанах и прочий люкс. А вот темы выступления, как ни странно, теперь можно согласовать, уточняет телеканал "360".

*признан иноагентом решением Минюста