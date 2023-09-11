Денежки на юнца: всплыла интимная интрижка Пугачевой до свадьбы с Галкиным*

Денежки на юнца: всплыла интимная интрижка Пугачевой до свадьбы с Галкиным*
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
У певицы был ненавидимый комиком фаворит

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*

Российский певец, актер и композитор Сергей Савин сделал громкое признание о том, что "состоял в отношениях" с Аллой Пугачевой до начала СВО и эмиграции звездной семьи. 

По словам актера, в 2011 году он победил на проекте "Фактор А" на "России 1", где в жюри сидела Примадонна. Савин отметил, что именно тогда стал ее фаворитом. 

Он добавил, что в то время Алла Пугачева еще не была замужем за комиком Максимом Галкиным*, и фактически ее сердце было свободно. Но юморист уже тогда положил глаз на певицу и возненавидел Савина. 

Когда были презентации клипов артиста, которые оплачивала Алла Пугачева, Максим Галкин* специально опаздывал, чтобы не комментировать успехи раздражающего конкурента. Выходит, что Пугачева тратила свои денежки на молодого красавца назло потенциальному мужу. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева отселила Максима Галкина* к другой женщине. Артистка поступила со своим опальным мужем очень мудро и выбрала в качестве временного места проживания квартиру своей лучшей подруги Лаймы Вайкуле.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

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Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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