"Продали за жвачку": почему Галкин* разрешил себе плевать в Россию

Артист действует в известной парадигме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

После знаменательных событий прошлого года некоторые российские звезды приняли решение распрощаться с родным государством и отчалили за рубеж. Многие из них оттуда начали активно охаивать родную страну, что вызывает понятное негодование со стороны преданных патриотов. Особо отличился в этом вопросе некогда любимый россиянами комик Максим Галкин*. Своим мнением по поводу опального юмориста поделился народный артист России Юрий Чернов.



Звезда легендарных советских кинолент "Доживем до понедельника", "Приключения Электроника" и других объяснил, чем руководствуется муж певицы Аллы Пугачевой, позволяя себе плевать в родную страну.



Чернов напомнил, что после развала Советского Союза очень модным стало охаивать Родину. Тогда люди под воздействием западной пропаганды с радостью отказывались от родного и привычного и восхваляли все зарубежное. Артист считает, что такие люди, как Галкин*, являются "выплевками" того позорного времени, когда молодежь "продали за американскую жвачку".

"Либерализм стал модным. Поэтому у таких, как Галкин*, твердое убеждение, что молодцы у нас только ненавидящие свою страну", – заявил Чернов.

К слову, ранее стало известно, зачем Пугачева отселила Галкина* к другой женщине.

*признан иноагентом в РФ