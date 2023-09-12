Беглым скандалистам Галкину* и Смольянинову* указали на дверь за границей

Сбежавшие звезды оказались не у дел

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, А ТАКЖЕ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ

Комик Максим Галкин* построил громкую карьеру в России, но все оказалось напрасно, ведь теперь он с нуля начал жизнь за границей. После начала спецоперации юморист раскритиковал Россию, а бывшие поклонники отвернулись от него. Многомиллионные контракты посыпались, а его популярность оказалась ниже плинтуса. Теперь он живет на даче у Лаймы Вайкуле, пока его жена Алла Пугачева периодически ездит в Россию решить дела.

Такая же участь коснулась и актера Артура Смольянинова, который сгоряча заяви о желании воевать на территории Украины и потерял в России абсолютно все разом, в том числе семью.

Теперь очевидно, что дела у этих звезд на чужбине идут не так уж гладко, ведь это модно сказать даже по одному их внешнему виду. Галкин* как-то обрюзг и заметно поистаскался, Смольянинов* и вовсе пропал с радаров после новости о желании покорить Голливуд...

Певица и композитор Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов* и Галкин* совершенно никому не нужны за рубежом. Артистка много раз выступала в Израиле и знает ту аудиторию.

"Нахлебников не очень любят, нигде не любят предателей", – отметила Семенова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что молодой фаворит Аллы Пугачевой слил правду об отношениях с ней до свадьбы с Максимом Галкиным*.

* – признаны иноагентами по решению Минюста РФ